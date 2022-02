(Di venerdì 18 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Nel corso dele accelerato la nostra strategia di trasformazione che fa leva sull'integrazione di tecnologie, nuovi modelli di business e stretta collaborazione con i nostri stakeholders. La rigorosa disciplina finanziaria e la riduzione dei costi messe in campo in seguito alla crisi pandemica ci hanno consentito di cogliere al meglio la forte ripresa economica del”. Claudio, AD di Eni, commenta così iconsolidati dell'esercizio e del quarto trimestre, approvati dal Consiglio di Amministrazione. “L'Upstream continua da un lato a fornirci le risorse per alimentare la nostra strategia di decarbonizzazione, mentre i business legati alla ...

Advertising

Greenpeace_ITA : #FusioneNucleare, possiamo credere alle recenti dichiarazioni dell'AD di #ENI Descalzi al Copasir? Ne parla sul nos… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Eni, Descalzi “Nel 2021 abbiamo raggiunto risultati eccellenti” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Eni, Descalzi “Nel 2021 abbiamo raggiunto risultati eccellenti” - - ItaliaNotizie24 : Eni, Descalzi “Nel 2021 abbiamo raggiunto risultati eccellenti” - fisco24_info : Eni: nel 2021 Ebit +400%; utile a 4,7 miliardi, top dal 2012: Descalzi, risultati eccellenti -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Descalzi

Così Claudio, amministratore delegato di, nel commentare i risultati trimestrali e di bilancio diffusi oggi, si è soffermato sui progetti che il gruppo avviato in tema di transizione ...... mentre i business legati alla transizione, come quelli raccolti nella nuova società Plenitude, offrono dall'altro lato il loro importante contributo - ha commentato Claudio, AD di- In ...offrono dall'altro lato il loro importante contributo - ha commentato Claudio Descalzi, AD di Eni - In questo modo abbiamo consolidato un EBIT di 9,7 miliardi di euro e un utile netto adjusted di 4,7 ...e dell’Ad di Eni, Claudio Descalzi, un accordo di ricerca congiunta della durata di cinque anni per l’avvio di una collaborazione strategica su progetti di ricerca di comune interesse, in ambiti ...