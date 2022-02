Enes Kanter, la stella Nba anti - Erdogan candidato al Nobel per la pace (Di venerdì 18 febbraio 2022) "A volte prendere una posizione è più importante del prossimo stipendio". Ha commentato così Enes Freedom (nato Enes Kanter) la sua candidatura al premio Nobel per la pace. "Sono onorato", ha aggiunto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) "A volte prendere una posizione è più importante del prossimo stipendio". Ha commentato cosìFreedom (nato) la sua candidatura al premioper la. "Sono onorato", ha aggiunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Enes Kanter Enes Kanter, la stella Nba anti - Erdogan candidato al Nobel per la pace "A volte prendere una posizione è più importante del prossimo stipendio". Ha commentato così Enes Freedom (nato Enes Kanter) la sua candidatura al premio Nobel per la Pace. "Sono onorato", ha aggiunto il centro, dal 2021 cittadino americano dopo il ritiro della cittadinanza da parte della Turchia, che negli ...

