“Elvis”, il trailer del nuovo film di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Elvis”: è stato rilasciato il trailer dell’attesissimo film di Baz Luhrmann con Austin Butler e il Premio Oscar Tom Hanks in uscita nella sale il prossimo 24 giugno. Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce lecomplesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco temporale di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale inevoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) “”: è stato rilasciato ildell’attesissimodi Bazcone il Premio Oscar Tomin uscita nella sale il prossimo 24 giugno. Ilesplora la vita e la musica diPresley (), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (). La storia approfondisce lecomplesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco temporale di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale inevoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti ...

DigitalkPR : 'Elvis' è vivo e sul grande schermo: il ritorno di Baz Luhrmann al cinema Abbiamo visto il trailer del prossimo bio… - BastardiGloria : #BazLuhrmann ritorna col trailer di #Elvis - SPYit_official : Elvis, guarda il trailer del film con Tom Hanks che racconta la vita della rock star... #elvis #biopic #cinema… - Alessio3R : @la_pennylane Ok ok, nessun problema. Perché avevo anche aggiunto che da Luhrmann non me l'aspettavo diversa. In ef… - BabaRicherme : RT @Radio1Rai: #Elvis: Negli Usa esce a giugno la pellicola attesissima su #ThePelvis. In rete il primo trailer. A interpretare Presley, A… -