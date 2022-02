Elvis | il trailer del nuovo film di Baz Luhrmann che potrebbe essere in anteprima a Cannes

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Presley, ma soprattutto il “colonnello” Tom Parker che gli fece da manager pigliatutto. A ben vedere dalappena lanciato online di, ildiretto da Bazsu una delle più celebri icone rock and roll del pianeta, più che la mossa di anca e bacino del mito musicale, qui interpretato da Austin Butler (particine robuste in I morti non muoiono di Jarmusch e C’era una volta ad Hollywood di Tarantino), sembra far emergere dalla penombra un personaggio che creò la fortuna di Presley: Tom Parker. Ovvero il “colonnello”, colui che da autentico trafficone scoprìnel 1955, gli fece avere un contratto con la RCA Victor e pubblicare Heartbreak Hotel, riuscì ad averlo per sé senza alcun intermediario tra i piedi, e infine si prese con un furbesco fifity fifty, metà ...

Recitano al fianco di Hanks e Butler, la pluripremiata attrice di teatro Helen Thomson ( Top of the Lake: China Girl , Rake ) nei panni della madre di, Gladys; Richard Roxburgh ( Moulin Rouge! ,...Warner Bros ha rilasciato ildel biopic dedicato adPresley, diretto dal regista candidato all'Oscar Baz Luhrmann . La grande rock star è interpretata per l'occasione da Austin Butler , mentre il due volte premio ...Il primo trailer mostra un film che sembra tratto da una di quelle vecchie fotografie in bianco e nero dipinte a mano. Vi possiamo vedere il momento in cui Elvis Presley ha scoperto la musica e il ...Il regista e il protagonista hanno svelato qualche dettaglio su Elvis, in occasione del lancio mondiale del trailer ...