Elon Musk, "scimmie morte o mutilate durante gli esperimenti alla Neuralink": gli animalisti attaccano, l'azienda risponde (Di venerdì 18 febbraio 2022) Infligge una "sofferenza estrema" alle scimmie che usa nei suoi "brutali esperimenti" che prevedono "l'altamente invasivo inserimento di chip nel cervello". Così gli animalisti si scagliano contro Elon Musk e contro Neuralink. Ad accare la società di Musk specializzata in neurotecnologie e intelligenza artificiale, è il Physician Committee for Responsible Medicine, un gruppo di attivisti che si oppone ai test sugli animali, secondo il quale l'azienda ha violato le leggi federali che li tutelano negli esperimenti. Nei documenti depositati in tribunale, l'associazione presenta alcuni casi specifici. Uno riguarda una scimmia con dita mancanti per "auto mutilazione o trauma" e successivamente soppressa. Altri esempi riguardano invece ...

