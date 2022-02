Elon Musk paragona il premier canadese Trudeau a Hitler e si schiera al fianco dei camionisti: scoppia la polemica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bufera su Elon Musk. Il miliardario visionario ha paragonato ironicamente il premier canadese Justin Trudeau a Hitler per il suo atteggiamento e per le misure messe in atto per combattere le proteste dei camionisti che hanno invaso le strade contro le restrizioni per il Covid. Rispondendo a un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti, Musk ha postato una foto di Hitler con scritto “Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget”. Subito si è scatenata la polemica, con l’Anti Defamation League che ha criticato il patron di Tesla per il tweet “inappropriato e offensivo”. Tweet che poco dopo è stato cancellato. Ma non è tutto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bufera su. Il miliardario visionario hato ironicamente ilJustinper il suo atteggiamento e per le misure messe in atto per combattere le proteste deiche hanno invaso le strade contro le restrizioni per il Covid. Rispondendo a un tweet sul blocco deciso daai fondi per i manifestanti,ha postato una foto dicon scritto “Bastarmi a. Io ho un budget”. Subito si è scatenata la, con l’Anti Defamation League che ha criticato il patron di Tesla per il tweet “inappropriato e offensivo”. Tweet che poco dopo è stato cancellato. Ma non è tutto. ...

