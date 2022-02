Elettra Lamborghini | clamoroso rumor | la Rai blocca tutto

Advertising

HuffPostItalia : Salta l'intervista di Elettra Lamborghini a 'Belve'. Fagnani: 'Dobbiamo smettere di viziare gli ospiti' - TweetNotizie : Belve, l'intervista a Elettra Lamborghini non andrà in onda. Fagnani: «Ecco il motivo» - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Francesca Fagnani: 'Stop dalla Rai alla mia intervista ad Elettra Lamborghini? Io l'avrei mandata in onda' #ANSA https:/… - michelemignani1 : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Francesca Fagnani: 'Intervista a? Io l'avrei messa in onda lo stesso, ma la Rai ha preferito cancellarla' Andrà in onda stasera 18 febbraio la prima puntata della seconda edizione di Belve , appuntamento del ...Stasera messa in onda al fil di cotone per la prima puntata della seconda edizione di Belve , il venerdì in seconda serata su Rai2, che parte con stop and go per la polemica conche doveva essere ospite del primo appuntamento, anche con Pamela Prati. Francesca Fagnani spiega all'ANSA lo scontro che ha portato a questo cambio in corsa. ''E' successo che per ...Leggi anche > Belve, l'intervista a Elettra Lamborghini non andrà in onda. Fagnani: «Ecco il motivo» GF Vip, lite tra Nathaly e Jessica Si parlava della divisione della spesa e di una tazza di cereali ...Il programma parte con "stop and go" per la polemica con Elettra Lamborghini, che doveva essere ospite del primo appuntamento ma la cui intervista non andrà invece in onda: al suo posto, ci sarà ...