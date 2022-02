Ecco la scenografia dell’Eurovision 2022

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) EurovisionUn “sole cinetico“, cangiante e in continua evoluzione, illuminerà la scenaSong Contestdi Torino. La Rai, broadcaster ospitante dell’evento musicale europeo, ha svelato lache accoglierà lo spettacolo in programma il 10, 12 e 14 maggio prossimi nel capoluogo piemontese. Nel Paese d’ ‘o sole, come recitava una celebre melodia napoletana, il simbolo identitario al centro del palco non poteva che essere l’astro luminoso portatore di energia. A firmare l’allestimento speciale è stata stage designer Francesca Montinaro. Dopo aver ideato “il Fondale Strappato” per il Festival di Sanremo 2013 e “Il Trampolino tra le nubi” per l’edizione del 2019 targata Baglioni, questa volta Montinaro metterà in scena “Il Sole dentro”. Una scelta espressiva ...