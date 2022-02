Ecco la Mercedes W13 | Hamilton | “Mai detto che mi ritiravo”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo Red Bull e Ferrari,la. Sul palcoscenico della presentazione, oltre a Lewise George Russell, non c'era un prototipo, ma la vera W13, che tra poche ore scenderà in pista a Silverstone per uno shakedown. Pance corte e muscolose. Il muso è lungo e la punta si spinge fino all'ultimo profilo dell'ala anteriore, a cucchiaio. La W13 segna il ritorno all'argento dopo due anni in cui il nero è stato predominante nella livrea.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/-la--W13--Mai--che-mi-20220218 video 13211533.mp4"/videoA 37 anni,si presenta ai blocchi di partenza con lo sguardo di chi non ha alcuna intenzione di ...

Advertising

realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Anche Hamilton in pista a Silverstone: ecco tutte le immagini del filming day Mercedes - infoitsport : Formula 1, Il ritorno delle frecce d'argento: ecco la nuova Mercedes W13 - infoitsport : Mercedes W13, tornano i bargeboards anche se vietati: ecco come - businessonlinei : Nuova Mercedes Classe A 2022, ecco la quarta generazione con prezzo-qualità sorprendente - ChiaraCompagnuc : Nuova Mercedes Classe A 2022, ecco la quarta generazione con prezzo-qualità sorprendente -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Mercedes

perché i test di Barcellona saranno già decisivi per il Cavallino Rampante. "Dobbiamo capire" ... Un buon segnale, nonostante Red Bull esiano rimaste avanti anni luce. Da tempo la ...le sue dichiarazioni: Filippo sei carico per l'inizio della nuova stagione? "Più che carico ... si può dire che, almeno simbolicamente, dopo tanti anni non avremo unaad avere il numero ...Tra i modelli più interessanti del 2022 c'è Mercede Classe A, caratterizzato da un alto livello di qualità e un prezzo molto interessante Mercedes Classe A 2022 è piacevole da guidare e ha interni di ...GIÀ IN PISTA - La casa tedesca non ha perso tempo, scendendo subito in pista con la nuova Mercedes W13 che ha visto impegnato Hamilton nello shake down sul circuito di Silverstone MUSO A PUNTA - ...