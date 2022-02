“È volato uno schiaffo”. La rivelazione di Soleil Sorge a una sconvolta Katia Ricciarelli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alfonso Signorini aveva annunciato che ci sarebbe stata una punizione per un concorrente e così è stato: durante la diretta di giovedì 17 febbraio, il conduttore del GF Vip 6 ha letto il comunicato degli autori alla Casa. Diverse e continue infrazioni del regolamento e di un atteggiamento “arrogante ed intimidatorio” hanno costretto il GF Vip 6 a prendere un provvedimento nei confronti di Alessandro Basciano. Oltre a togliere il microfono, il concorrente ha usato toni forti durante una lite con la fidanzata Sophie Codegoni e per questo motivo il GF Vip 6 ha deciso di punirlo. GF Vip, Soleil Sorge contro gli autori: “È volato uno schiaffo” Alessandro Basciano è andato direttamente in nomination e rischierà l’eliminazione durante la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alfonso Signorini aveva annunciato che ci sarebbe stata una punizione per un concorrente e così è stato: durante la diretta di giovedì 17 febbraio, il conduttore del GF Vip 6 ha letto il comunicato degli autori alla Casa. Diverse e continue infrazioni del regolamento e di un atteggiamento “arrogante ed intimidatorio” hanno costretto il GF Vip 6 a prendere un provvedimento nei confronti di Alessandro Basciano. Oltre a togliere il microfono, il concorrente ha usato toni forti durante una lite con la fidanzata Sophie Codegoni e per questo motivo il GF Vip 6 ha deciso di punirlo. GF Vip,contro gli autori: “Èuno” Alessandro Basciano è andato direttamente in nomination e rischierà l’eliminazione durante la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex ...

