È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e l’episodio sfortunato durante la diretta: cosa è successo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Incidente di percorso per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, che deve fronteggiare tutto in diretta. Antonella Clerici sfoggia la sua miglior freddezza. La conduttrice legnanese è uno dei volti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Incidente di percorso per la conduttrice di E’, che deve fronteggiare tutto insfoggia la sua miglior freddezza. La conduttrice legnanese è uno dei volti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

simacheansiaa : Fanculo, mi aspettavo la torta da c’è sempre mezzogiorno - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Reginette con ragù di agnello e carciofi - annhoxx : chiamo una signora per un appartamento in vendita 'guardi, mi ricontatti domani in tarda mattinata' la richiamo ogg… - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di venerdì 18 febbraio 2022 – Ricette e rubriche. - zazoomblog : E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici lascia tutti a bocca aperta: “Un ragazzo sui social mi ha detto che…” -… -