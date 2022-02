Due pesi e due misure: Soleil sbotta nella casa. Cosa è successo? Le parole incriminate (Di venerdì 18 febbraio 2022) Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge, in seguito alla puntata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, ha sparato a zero contro Nathaly Caldonazzo, sfogandosi con il gieffino Alessandro Basciano sanzionato dal reality show. L’italo-americana, fresca di rottura con Alex Belli, ha dichiarato: “Mi dispiace perché qua dentro ne ho sentite di robe io. Quando io dissi una parola, molto più chiara, mi è stato fatto un caso tanto che ho dovuto scusarmi pubblicamente. Oggi Nathaly l’ho sentita dire lo stesso e loro non hanno nemmeno menzionato la Cosa, quindi. Non avrebbero dovuto dare peso neanche alla mia allora”. I fatti che contesta Soleil Scendendo nei particolari, Caldonazzo si era rivolta a Jessica Selassié affermandole: “Urla come una scimmia”. Questa frase somiglia molto a ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Momenti di tensionedel Grande Fratello Vip 6.Sorge, in seguito alla puntata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, ha sparato a zero contro Nathaly Caldonazzo, sfogandosi con il gieffino Alessandro Basciano sanzionato dal reality show. L’italo-americana, fresca di rottura con Alex Belli, ha dichiarato: “Mi dispiace perché qua dentro ne ho sentite di robe io. Quando io dissi una parola, molto più chiara, mi è stato fatto un caso tanto che ho dovuto scusarmi pubblicamente. Oggi Nathaly l’ho sentita dire lo stesso e loro non hanno nemmeno menzionato la, quindi. Non avrebbero dovuto dare peso neanche alla mia allora”. I fatti che contestaScendendo nei particolari, Caldonazzo si era rivolta a Jessica Selassié affermandole: “Urla come una scimmia”. Questa frase somiglia molto a ...

Francesca11221 : RT @Alessia_g512: Soleil: “A me questa cosa della disuguaglianza non piace per niente. A me è stato fatto un caso di stato per le stesse pa… - gioanah : @KarlEmme1 Le leggi dello Stato si possono infrangere se ti chiami Carola Rackete o Mimmo Lucano Mentre se ti chiam… - more235 : RT @deniiberinde: Soleil dice 'urlate come delle scimmie' e Lulù che le va a 2 cm dalla faccia, la Cipiriani in lacrime disperata e tutti '… - Dany66658332 : RT @deniiberinde: Soleil dice 'urlate come delle scimmie' e Lulù che le va a 2 cm dalla faccia, la Cipiriani in lacrime disperata e tutti '… - EricaFiorelli : @alessiaschiaff1 Due pesi due misure ha ragione #basciano!! Quest’anno un circo ???? @GrandeFratello -