Due big di Serie A sul centrocampista della Juventus!

Milan ed Inter continueranno a sfidarsi per un obiettivo italiano: no, non si sta parlando della Coppa Italia e del doppio derby che ne verrà in semifinale, né tantomeno dello scontro scudetto. Ma di un giocatore che ha dato un grande contributo per la vittoria ad Euro 2020. Federico Bernardeschi JuventusSecondo quanto riportato da Il Giornale, Federico Bernardeschi è un nome che circola abbastanza tra le due sponde dei Navigli. Il centrocampista sarebbe infatti in scadenza, quindi appetibile ad entrambe. Tuttavia, andrebbe limato in tutti e due i casi l'ingaggio, al momento di 4,5 milioni annui.

Mercato Juve: Bernardeschi offerto a due big di Serie A Altre indiscrezioni sul futuro di Federico Bernardeschi, in scadenza con la Juve al prossimo 30 giugno. Secondo Il Giornale, l'esterno toscano è stato offerto anche a Inter e Milan, ma entrambi i club ...

