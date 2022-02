Dragon Age 4: nuovi potenziali aggiornamenti sull’uscita (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo un’influente voce del mondo videoludico l’uscita di Dragon Age 4 dovrebbe essere già stabilita, vediamo i dettagli del rumor Nonostante le voci ricorrenti al riguardo indicano che “non vi sono possibilità per un’uscita nel 2022“, lo sviluppo di Dragon Age 4 di BioWare sembra procedere per il verso giusto. Secondo Jeff Grubb su Grubbsnax (contenuto poi ripubblicato dall’account Idle Sloth su Twitter, poiché l’episodio è attualmente disponibile solo per gli abbonati GiantBomb Premium), il gioco in questione è in “ottima forma” e il team sta raggiungendo i suoi traguardi. Sembra quindi che lo sviluppo del gioco rientri nei tempi previsti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Dragon Age 4: uscita entro fine 2023 secondo una nota personalità del mondo videoludico Lo scrittore e ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo un’influente voce del mondo videoludico l’uscita diAge 4 dovrebbe essere già stabilita, vediamo i dettagli del rumor Nonostante le voci ricorrenti al riguardo indicano che “non vi sono possibilità per un’uscita nel 2022“, lo sviluppo diAge 4 di BioWare sembra procedere per il verso giusto. Secondo Jeff Grubb su Grubbsnax (contenuto poi ripubblicato dall’account Idle Sloth su Twitter, poiché l’episodio è attualmente disponibile solo per gli abbonati GiantBomb Premium), il gioco in questione è in “ottima forma” e il team sta raggiungendo i suoi traguardi. Sembra quindi che lo sviluppo del gioco rientri nei tempi previsti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.Age 4: uscita entro fine 2023 secondo una nota personalità del mondo videoludico Lo scrittore e ...

Advertising

tuttoteKit : Dragon Age 4: nuovi potenziali aggiornamenti sull'uscita #BioWare #DragonAge4 #EA #tuttotek - GamingToday4 : Dragon Age Trilogy Remaster non è nei piani di EA, secondo Jeff Grubb - GamingTalker : Dragon Age 4, 'almeno 18 mesi' prima del lancio: nessun piano per una trilogia rimasterizzata secondo Jeff Grubb… - IGNitalia : #DragonAge4 è al centro degli ultimi rumor di Jeff Grubb: produzione a buon punto, ma per l'uscita bisognerà attend… - DragonAge_it : LRT: Al suo podcast Grubbsnax n°34 (a pagamento per Giant Bomb) il giornalista e 'leaker' di fiducia Leff Grubb aff… -