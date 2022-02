Draghi: «Via alle restrizioni anti covid entro il 31 marzo. Otto miliardi contro il caro-bollette» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dalla pandemia “io voglio uscire prima possibile, quindi anche limitare le restrizioni il più presto possibile”. Cosi Mario Draghi alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Tracciando i provvedimenti approvati all’unanimità e le prossime mosse del governo. Dallo stanziamento di quasi Otto miliardi per fare fronte al caro bollette senza scostamenti al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi. Compreso il Superbonus. covid, Draghi: uscire al più presto dalle restrizioni “Non abbiamo ancora un road map specifica ma è una questione di giorni. È mia volontà uscire con una roadmap che da qui al 31 marzo indica la strada, step by step”. Passo dopo passo verso la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dalla pandemia “io voglio uscire prima possibile, quindi anche limitare leil più presto possibile”. Cosi Marioalla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Tracciando i provvedimenti approvati all’unanimità e le prossime mosse del governo. Dallo stanziamento di quasiper fare fronte alsenza scostamenti al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi. Compreso il Superbonus.: uscire al più presto d“Non abbiamo ancora un road map specifica ma è una questione di giorni. È mia volontà uscire con una roadmap che da qui al 31indica la strada, step by step”. Passo dopo passo verso la ...

