Draghi loda l’esecutivo | “Avete visto che bravi ministri che ho?” Poi specifica | “Litigi? Ci sono diversità di opinioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “cheche ho? È un bellissimo governo”. Così il premier Mario, in conferenza stampa, hato il suo stesso esecutivo poco prima di aprire alle domande dei giornalisti. Rispondendo ai cronisti, poi,, dopo la “strigliata” ai capidelegazione delle forze di maggioranza per richiamarli all’ordine, hato che sicuramente “vedrò i partiti”. “Ma li vedo regolarmente – hato – non devo fare uno sforzo particolare per vederli, anche il colloquio personale con loro è continuo”. Parlando poi delle divergenze interne al, sempre rispondendo alle domande, il premier hato: “Sì cidi ...