Draghi dopo il giorno nero: avanti insieme a questo governo, ma tenendo la barra dritta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ministri bravi, governo bellissimo - dice il premier che non nega le divergenze ma assicura di aver ricordato alla maggioranza il mandato indicato dal Quirinale. L'avvertimento è chiarissimo: pronto a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ministri bravi,bellissimo - dice il premier che non nega le divergenze ma assicura di aver ricordato alla maggioranza il mandato indicato dal Quirinale. L'avvertimento è chiarissimo: pronto a ...

Advertising

TgLa7 : #Governo #Draghi furioso dopo 4 ko sul #milleproroghe: 'Vanno garantiti i voti in #Parlamento oppure non si va avan… - TgLa7 : Dopo un briefing con il Capo dello Stato è arrivato l'ultimatum di #Draghi: 'Se volete perder tempo trovatevi un al… - fattoquotidiano : IL GOVERNO VA SOTTO Draghi: 'non si va avanti con provvedimenti affossati in Aula. E i partiti gli rispondono: deve… - SilvioBertilor3 : RT @maurizioacerbo: Bettini oggi: 'Il PD e la Lega insieme anche dopo Draghi'. Chi alle prossime politiche si allea col PD lo fa perchè p… - ninoBertolino : RT @boni_castellane: Pare che Draghi abbia dato l'ultimatum proprio sulla riforma del catasto che lui dà per scontata dopo il passaggio in… -