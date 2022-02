Draghi: «8 miliardi su taglio alle bollette per famiglie e imprese e Superbonus». Fondo per i sanitari vittime di Covid: «Presto piano su riaperture» – Il video (Di venerdì 18 febbraio 2022) «I provvedimenti che abbiamo approvato sono molto ricchi. Per sostenere il costo dell’energia mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro, 6 per provvedimenti sull’energia. E questo senza ricorrere a nuovi spostamenti di bilancio». Così Mario Draghi durante la conferenza stampa sui due nuovi decreti approvato dal Consiglio dei ministri poche ore fa. Le nuove decisioni riguardano i due temi urgenti del rincaro energetico e del Superbonus. «Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure di riduzione delle bollette che abbiamo messo in campo gli scorsi mesi per il primo trimestre», ha continuato il premier fornendo un primo quadro delle decisioni prese. «Interveniamo per aumentare la produzione di gas italiano che può essere venduto a prezzi più bassi. E per semplificare l’installazione di impianti di ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) «I provvedimenti che abbiamo approvato sono molto ricchi. Per sostenere il costo dell’energia mettiamo in campo quasi 8di euro, 6 per provvedimenti sull’energia. E questo senza ricorrere a nuovi spostamenti di bilancio». Così Mariodurante la conferenza stampa sui due nuovi decreti approvato dal Consiglio dei ministri poche ore fa. Le nuove decisioni riguardano i due temi urgenti del rincaro energetico e del. «Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure di riduzione delleche abbiamo messo in campo gli scorsi mesi per il primo trimestre», ha continuato il premier fornendo un primo quadro delle decisioni prese. «Interveniamo per aumentare la produzione di gas italiano che può essere venduto a prezzi più bassi. E per semplificare l’installazione di impianti di ...

