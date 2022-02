Draghi: 8 miliardi per le famiglie e le imprese, tengo barra governo dritta (Di sabato 19 febbraio 2022) Otto miliardi di euro, sei dei quali per affrontare il problema dell'energia, per sostenere le imprese e aiutare le famiglie. Dopo le tensioni di ieri tra Mario Draghi e i partiti, il Consiglio dei ministri ha dato via libera oggi al decreto contro il caro-bollette e a quello che modifica le norme sul Superbonus. "Il governo vuole aiutare cittadini in questo momento di difficoltà, vuole evitare che questo rincaro di energia elettrica si traduca stabilmente in un minor potere di acquisto per quanto riguarda le famiglie e in minore competitività per quanto riguarda le imprese", ha detto il presidente del Consiglio, in conferenza stampa insieme ai ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani.Il decreto prevede, tra le altre cose, 3 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 febbraio 2022) Ottodi euro, sei dei quali per affrontare il problema dell'energia, per sostenere lee aiutare le. Dopo le tensioni di ieri tra Marioe i partiti, il Consiglio dei ministri ha dato via libera oggi al decreto contro il caro-bollette e a quello che modifica le norme sul Superbonus. "Ilvuole aiutare cittadini in questo momento di difficoltà, vuole evitare che questo rincaro di energia elettrica si traduca stabilmente in un minor potere di acquisto per quanto riguarda lee in minore competitività per quanto riguarda le", ha detto il presidente del Consiglio, in conferenza stampa insieme ai ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani.Il decreto prevede, tra le altre cose, 3 ...

Advertising

marcodimaio : #Draghi e #Cingolani chiudono la stagione della decrescita felice sbloccando i giacimenti di gas esistenti. Anni di… - SkyTG24 : Bollette, Draghi: '6 miliardi per aiutare famiglie. Interventi per produrre gas italiano' - marcodimaio : Il cdm ha dato il via libera al ddl sul caro #bollette: sono in arrivo 8 miliardi per l'energia per “evitare che il… - n_nad1a : RT @Ste_Mazzu: Stellantis, sì gli Agnelli-Elkann, sì i 2,9 miliardi di dividendi distribuiti agli azionisti, chiede e ottiene dal gov. Drag… - swan92678832 : RT @Ste_Mazzu: Stellantis, sì gli Agnelli-Elkann, sì i 2,9 miliardi di dividendi distribuiti agli azionisti, chiede e ottiene dal gov. Drag… -