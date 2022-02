Donbass a un passo dalla guerra: separatisti evacuano i civili verso la Russia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Nel Donbass, i separatisti del del Donetsk e del Luhansk annunciano l’evacuazione verso la Russia, come reso noto da Reuters e da Nova. separatisti del Donbass verso la Russia Le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk hanno organizzato un’evacuazione di massa della popolazione residente verso la Russia, già a partire dalla giornata di oggi. Il presidente dell’autoproclamata, Denis Pushilin, ha aggiunto che donne, bambini e anziani avranno la precedenza nello sgombero. Il presidente del Donetsk ha anche aggiunto una considerazione sul governo di Kiev, a suo dire pronto, per volontà del presidente Volodymyr Zelensky, a passare all’attacco e invadere le repubbliche separatiste ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Nel, idel del Donetsk e del Luhansk annunciano l’evacuazionela, come reso noto da Reuters e da Nova.dellaLe autorità della Repubblica Popolare di Donetsk hanno organizzato un’evacuazione di massa della popolazione residentela, già a partiregiornata di oggi. Il presidente dell’autoproclamata, Denis Pushilin, ha aggiunto che donne, bambini e anziani avranno la precedenza nello sgombero. Il presidente del Donetsk ha anche aggiunto una considerazione sul governo di Kiev, a suo dire pronto, per volontà del presidente Volodymyr Zelensky, a passare all’attacco e invadere le repubbliche separatiste ...

Advertising

Cavatappi6 : Non c'è miglior modo per iniziare una guerra che dare armi a dei fanatici esaltati sperando che le usino e costring… - TANO_E_BASTA : RT @TANO_E_BASTA: Leggo con rammarico, #Russia no ritiro truppe da confini, scontri nel #Donbass . #Ucraina non rinuncia a ingresso #NATO… - CristinaCroccoP : #Donbass febbre a 40! Tutti e dico tutti devono fare un passo indietro. Solo evocare la guerra è assurdo e irrespon… - Gianluca_Rubeo : Ora la partita si gioca sulle reciproche accuse. La miccia è accesa in #Donbass. #russia e #Ucrania a un passo dal conflitto. - TANO_E_BASTA : Leggo con rammarico, #Russia no ritiro truppe da confini, scontri nel #Donbass . #Ucraina non rinuncia a ingresso… -