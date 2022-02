DOMENICA IN: MARA VENIER FESTEGGIA ALCUNE STELLE DELLA MUSICA, CINEMA E SPORT (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tanta MUSICA e tanto CINEMA e SPORT a DOMENICA In, lo storico talk DELLA DOMENICA pomeriggio di Rai1 nato nel 1976 con Corrado e arrivato in forma smagliante all’edizione numero 46 sotto la guida di MARA VENIER. Continua lo spazio dedicato all’ultimo Festival di Sanremo che continua a dominare classifiche, web e radio. MARA VENIER accoglierà Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even e Highsnob & Hu, anticipa Tvblog. Il campione di sci Gustavo Thoeni verrà omaggiato con i famigliari, Jerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser. Il re del giallo e dell’horror Dario Argento e la figlia Asia Argento presentano il film “Occhiali Neri”. MARA VENIER FESTEGGIA infine ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tantae tantoIn, lo storico talkpomeriggio di Rai1 nato nel 1976 con Corrado e arrivato in forma smagliante all’edizione numero 46 sotto la guida di. Continua lo spazio dedicato all’ultimo Festival di Sanremo che continua a dominare classifiche, web e radio.accoglierà Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even e Highsnob & Hu, anticipa Tvblog. Il campione di sci Gustavo Thoeni verrà omaggiato con i famigliari, Jerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser. Il re del giallo e dell’horror Dario Argento e la figlia Asia Argento presentano il film “Occhiali Neri”.infine ...

