Docente sospesa perché non vaccinata,”Mi sento bullizzata”. Lettera (Di venerdì 18 febbraio 2022) inviata dall'insegnante Valentina Iorizzo - Oggi sono io ad essere bullizzata, sono io a rivestire i panni della vittima, sono io ad essere inerme, senza forze e senza fiato. Sono io la preda dei bulli che ignorano il grido disperato d’aiuto. Un grido sordo che riguarda solo le vittime, tutte ansanti, alla ricerca della verità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) inviata dall'insegnante Valentina Iorizzo - Oggi sono io ad essere, sono io a rivestire i panni della vittima, sono io ad essere inerme, senza forze e senza fiato. Sono io la preda dei bulli che ignorano il grido disperato d’aiuto. Un grido sordo che riguarda solo le vittime, tutte ansanti, alla ricerca della verità. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docente sospesa perché non vaccinata,”Mi sento bullizzata”. Lettera - Rosalba_Falzone : Preferisco essere di gran lunga una docente sospesa, che un costoso membro del Parlamento Europeo, come la Gualmini… - agotwitts : RT @orizzontescuola: Docente over 50 sospesa senza Green pass: non mi pagano, ma non lascio i miei ragazzi. Gli studenti chiedono la Dad. S… - marcus_annalisa : @stefano_romani @monicaintre @Brigante1959 Idem, ma già sospesa da docente - cigna69 : RT @orizzontescuola: Docente over 50 sospesa senza Green pass: non mi pagano, ma non lascio i miei ragazzi. Gli studenti chiedono la Dad. S… -