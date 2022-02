(Di venerdì 18 febbraio 2022) Doc –tue2 continua a interessare tantissimi telespettatori. Ieri i risultatigara di ascolti l’hanno dato come vincitore assoluto nella sfida contro il Grande Fratello Vip 6, grazie ad un 28% di share. Le avventure dei medici nel Policlinico Ambrosiano di Milano continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori che premiano il prodotto Rai realizzato bene e recitato ancor meglio da validi attori. La settimana prossima, il 24ci sarà il grandedi quest’amata fiction, e già si parla di terza stagione. Ma vediamo che cosa succederà nella prossima. Leggi anche: Come vedere la replica di Doc Doc –tue2: che cos’è successo nelladi ieri Nel quinto appuntamento con la ...

MarioManca : #DocNelleTueMani2, la fragilità di Gabriel è (anche) la nostra - chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - twentyyearsgold : RT @MarioManca: #DocNelleTueMani2, la fragilità di Gabriel è (anche) la nostra - tuttopuntotv : Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni della puntata finale 24 Febbraio #docnelletuemani #docnelletuemani2… -

Ascolti serata di ieri, 17 febbraio 2022:tue mani, Grande Fratello Vip al giovedì e gli altri programmi Serata inedita quella di ieri, 17 febbraio, che ha visto la sfida in ascolti tra Alfonso Signorini con il GF Vip, ora ...Anticipazionitue mani 2: streaming, Raiplay, riassunto, Rai Premium, replica della quinta puntata Ieri sera è andata in onda la quinta puntata ditue mani 2 che ha regalato nuove grandi ...Doc – Nelle tue mani 2, cosa confessa Gabriel? Nella sesta puntata (episodi 11 e 12) della stagione 2 di Doc – Nelle tue mani Gabriel Kidane (Alberto Malanchino) fa una confessione all’intero reparto.Da alcuni giorni ha assunto la direzione del reparto dopo il pensionamento del dottor Alessandro Torrini, 70enne viareggino doc, che ha lasciato ... in particolare nella broncoscopia, sia sotto ...