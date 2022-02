Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni | Damiano denuncia i colleghi ma ha un piano B

(Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ arrivato un clamoroso colpo di scena nella puntata di Doc-tue2 in onda ieri su Rai 1. Alla fineha tradito Giulia e tutti i suoi nuovidecidendo di mostrare ai dirigenti dell’ospedale il famoso certificato medico che dimostrerebbe il fatto che Lorenzo Lazzarini sia stato il paziente zero e che a causa sua, molti medici e pazienti del policlinico si siano ammalati, visto che ha continuato a lavorare con la febbre. Un finale che ha lasciato davvero senza parole ma, come abbiamo anche capito dal promo per la prossima puntata, questa storia potrebbe avere nuovi risvolti. Cosa accadrà e perchèha deciso di tradire Giulia? Il dottore lo ha fatto per aiutare suo padre, anche lui vittima di una situazione complicata…Leper la sesta puntata ...

E' arrivato un clamoroso colpo di scena nella puntata di Doc-Nelle tue mani 2 in onda ieri su Rai 1. Alla fine Damiano ha tradito Giulia e tutti i suoi nuovi colleghi decidendo di mostrare ai ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 17 febbraio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la fiction Doc – Nelle tue mani 2. Su Rai 2 Stai lontana da me. Su Rai 3 Paolo ...