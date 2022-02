Djokovic può giocare al Foro Italico di Roma senza vaccino (lo dice la legge): ma è polemica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – L’eventuale presenza di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma diventa un caso. Il tennista serbo, come è noto, non è vaccinato e non ha intenzione di ricevere il vaccino. Al Foro Italico, il numero 1 del mondo potrebbe giocare con un semplice green pass base. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, l’obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l’attuale normativa”, riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ieri ha già affrontato il tema. “Non mi convincono le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022)– L’eventuale predi Novakagli Internazionali d’Italia aldidiventa un caso. Il tennista serbo, come è noto, non è vaccinato e non ha intenzione di ricevere il. Al, il numero 1 del mondo potrebbecon un semplice green pass base. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, l’obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole, ma si è solo ribadito quale sia l’attuale normativa”, riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ieri ha già affrontato il tema. “Non mi convincono le ...

fattoquotidiano : Vezzali chiama Djokovic in Italia: “Se vuole venire a giocare gli Internazionali può farlo” - fattoquotidiano : La sottosegretaria Vezzali apre le porte dell'Italia a Novak Djokovic - Maximo25188 : RT @M49liberorso: La logica per cui un ragazzino che fa sport deve avere il Green Pass e #Djokovic può partecipare agli internazionali di #… - borgorob : RT @AngeloSentenza: 'Ma come? Djokovic può giocare gli Internazionali mentre i nostri ragazzi non possono fare sport senza il lasciapassare… - sardo1951 : RT @MaleficoRojo: In tutto il mondo #Djokovic non può giocare nei tornei senza #greenpass, mentre nella famosa #DittaturaSanitaria italian… -