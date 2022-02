Djokovic al Foro Italico di Roma senza vaccino, caso e polemiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - L'eventuale presenza di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma diventa un caso. Il tennista serbo, come è noto, non è vaccinato e non ha intenzione di ricevere il vaccino. Al Foro Italico, il numero 1 del mondo potrebbe giocare con un semplice green pass base. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all'aperto, tra cui il tennis, l'obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l'attuale normativa", riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ieri ha già affrontato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022), 18 feb. (Adnkronos) - L'eventuale predi Novakagli Internazionali d'Italia aldidiventa un. Il tennista serbo, come è noto, non è vaccinato e non ha intenzione di ricevere il. Al, il numero 1 del mondo potrebbe giocare con un semplice green pass base. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all'aperto, tra cui il tennis, l'obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole, ma si è solo ribadito quale sia l'attuale normativa", riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ieri ha già affrontato il ...

