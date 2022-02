Djokovic al Foro Italico di Roma senza vaccino | caso e polemiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022), 18 feb. (Adnkronos) - L'eventuale predi Novakagli Internazionali d'Italia aldidiventa un. Il tennista serbo, come è noto, non è vaccinato e non ha intenzione di ricevere il. Al, il numero 1 del mondo potrebbe giocare con un semplice green pass base. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all'aperto, tra cui il tennis, l'obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole, ma si è solo ribadito quale sia l'attuale normativa", riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ieri ha già affrontato il ...