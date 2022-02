“Djokovic agli Internazionali di Roma? Sono contrario alla sua presenza. Tutti uguali di fronte alle regole”: Costa replica a Vezzali (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Non mi convincono le motivazioni con le quali la sottosegretaria” allo Sport, Valentina “Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma, ci Sono delle regole che vanno rispettate finché ci Sono”: lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a 24 Mattino su Radio 24. Nei giorni scorsi, Vezzali aveva sottolineato che secondo le attuali norme sulle competizioni sportive per Djokovic non esistono divieti di partecipazione agli Internazionali, in programma a Roma dal prossimo 2 maggio. Costa spiega invece che “creando dei varchi, permettendo delle deroghe, si finisca per dare dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Non mi convincono le motivazioni con le quali la sottosegretaria” allo Sport, Valentina “ha detto chepotrà parteciparedi, cidelleche vanno rispettate finché ci”: lo ha detto il sottosegretarioSalute, Andreaa 24 Mattino su Radio 24. Nei giorni scorsi,aveva sottolineato che secondo le attuali norme sulle competizioni sportive pernon esistono divieti di partecipazione, in programma adal prossimo 2 maggio.spiega invece che “creando dei varchi, permettendo delle deroghe, si finisca per dare dei ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai v… - repubblica : Tennis, Djokovic agli Internazionali di Roma: è furia social: 'Poi chiedono ai ragazzini italiani il Super Green Pa… - lucianonobili : Djokovic è un grande campione. Ma in queste settimane ha dato un pessimo esempio. La prima regola dello sport è che… - fattoquotidiano : “Djokovic agli Internazionali di Roma? Sono contrario alla sua presenza. Tutti uguali di fronte alle regole”: Costa… - KAITA_65 : RT @fanpage: Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai voluto vacci… -