Digitale | 65% imprese ha aumentato investimenti | Italia solo 19° in Europa

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Milano, 18 feb. (Lab) - La pandemia hain modo repentino l'adozione di tecnologie digitali da parte delleper adattare i modelli di business esistenti al nuovo contesto economico globale. Non sorprende, quindi, che glidigitali abbiano avuto una forte accelerazione a livello mondiale: uno studio della società di analisi Markets and Markets rivela che il mercato raggiungerà quota 1.250 miliardi di dollari nel 2026 con un tasso di crescita composto annuo del 19% e una crescita complessiva che sfiora il 140%. Nonostante una situazione globale in continua evoluzione e non priva di problematiche, crisi dei microchip e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ad esempio, lehanno investito in modo deciso sulle tecnologie digitali: secondo un recente ...