"Di scuola non si può morire", da Torino a Palermo, passando per Roma, non senza tensioni gli studenti protagonisti nelle piazze (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggi nel Paese sono tornati a manifestare nelle piazze gli studenti e, visto anche quanto accaduto in questi giorni (come nel caso dello studente morto durante un stage), era prevedibile che la tensione si sarebbe alzata senza troppi problemi, E così è stato. Tuttavia, va ricordato, a far scendere in strada gli studenti – oltre l'alternanza scuola-lavoro, la richiesta urgente di portare subito delle modifiche all'esame di maturità. Protesta studenti: a Torino il tentato 'sfondamento' del cancello d'ingresso dell'Unione Industriale finisce a 'bastonate' con 7 agenti contusi I momenti di tensione più forti si sono registrati a Torino, davanti alla sede dell'Unione Industriale dove,'illuminati' dai fumogeni, i ragazzi (circa 3mila), ...

