Denise Pipitone, arriva la docuserie per far conoscere la sua storia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Denise Pipotone, il caso diventa una docuserie per far conoscere nel mondo la sua storia. Ad annunciarlo su Facebook è la mamma, Piera Maggio arriva la docuserie su Denise Pipitone. L'obiettivo della docuserie, come ha svelato Piera Maggio, è quello di far conoscere il caso di sua figlia in tutto il mondo. Denise è scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Un caso che non è stato ancora risolto e che adesso approda in tv da marzo in streaming su Discovery+ e poi sarà trasmesso in prima serata sul canale Nove. A svelare della serie è stata la mamma di Denise, che in questi quasi 18 anni non si è mai arresa e ha continuato e continua la ricerca di sua figlia ...

