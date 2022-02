Delia vuole abbandonare il Grande Fratello Vip con Alex. Ma lui non sente ragioni! – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alex e Delia - US Endemol Shine L’ennesimo confronto con la “rivale in amore” Soleil Sorge e il “marito” Alex Belli ha spiazzato Delia Duran. Non a caso ieri notte, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana ha espresso il desiderio di lasciare la casa insieme al suo uomo, andando incontro ad un nuovo “giro di parole” dell’attore per giustificare la loro presenza lì. Stanca dall’ennesima accusa di stare facendo un teatrino, Delia ha proposta ad Alex di abbandonare il gioco, dichiarando addirittura di essere disposta a rinunciare alla finale perché “me ne voglio andare, non la voglio più fare questa cosa“, ma l’attore non ha voluto sentire ragioni. Le ha infatti detto: “Siamo riusciti a dimostrare che ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 febbraio 2022)- US Endemol Shine L’ennesimo confronto con la “rivale in amore” Soleil Sorge e il “marito”Belli ha spiazzatoDuran. Non a caso ieri notte, subito dopo la puntata delVip, la modella venezuelana ha espresso il desiderio di lasciare la casa insieme al suo uomo, andando incontro ad un nuovo “giro di parole” dell’attore per giustificare la loro presenza lì. Stanca dall’ennesima accusa di stare facendo un teatrino,ha proposta addiil gioco, dichiarando addirittura di essere disposta a rinunciare alla finale perché “me ne voglio andare, non la voglio più fare questa cosa“, ma l’attore non ha voluto sentire ragioni. Le ha infatti detto: “Siamo riusciti a dimostrare che ...

