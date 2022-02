Decreto contro il caro bollette approvato, in campo 7,5 miliardi. Draghi: “Il governo vuole aiutare i cittadini” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un Consiglio dei Ministri improntato sul Decreto per contenere i rincari delle bollette energetiche che pesano sulle finanze degli italiani, ma anche per mettere in riga la maggioranza dopo i recenti sobbalzi. Il premier Mario Draghi ha incontrato questa mattina i capidelegazione dei partiti dopo che il governo è stato bocciato su 4 emendamenti cruciali in commissione Bilancio sul Milleproroghe. Un faccia a faccia di fuoco, in cui Draghi ha invitato la maggioranza a compattarsi, pena la tenuta del governo. E infatti, poco fa, è arrivata al notizia dell’approvazione all’unanimità dei decreti, che oltre i rincari riguardano anche i bonus edilizi. caro bollette, il governo stanzia 5,8 miliardi Un’asticella fissata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un Consiglio dei Ministri improntato sulper contenere i rincari delleenergetiche che pesano sulle finanze degli italiani, ma anche per mettere in riga la maggioranza dopo i recenti sobbalzi. Il premier Marioha incontrato questa mattina i capidelegazione dei partiti dopo che ilè stato bocciato su 4 emendamenti cruciali in commissione Bilancio sul Milleproroghe. Un faccia a faccia di fuoco, in cuiha invitato la maggioranza a compattarsi, pena la tenuta del. E infatti, poco fa, è arrivata al notizia dell’approvazione all’unanimità dei decreti, che oltre i rincari riguardano anche i bonus edilizi., ilstanzia 5,8Un’asticella fissata ...

Advertising

borghi_claudio : @Achille91851060 @IronMaiden Non mi pare sia una sorpresa. Era già stato votato al senato con modifiche importanti… - LegaSalvini : GOVERNO, #LEGA SODDISFATTA PER LE NOVITÀ CONTRO IL CARO-BOLLETTE, LA PRODUZIONE DI GAS E GLI AIUTI ALLE IMPRESE Fo… - Agenzia_Ansa : Due decreti distinti, un decreto energia per intervenire contro il caro-bollette e con misure strutturali per aumen… - ZzuCicciu : RT @LaNotiziaTweet: Decreto bollette, c’è il via libera di Palazzo Chigi. Stretta anche contro le frodi in edilizia e sulle energie rinnova… - infoitinterno : Decreto bollette 2022, il testo con le misure contro il caro energia per famiglie, imprese e comuni -