Decreti Bollette e Superbonus, ok in CdM: caro energia, auto, tutte le misure (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è conclusa la riunione del Consiglio dei Ministri numero 62 che ha visto l'approvazione di due nuovi Decreti, uno contro il caro Bollette e uno contenente ulteriori misure antifrode per il Superbonus. In particolare, alle misure che serviranno a contrastare l'aumento delle Bollette saranno destinati circa 7,5 miliardi di euro. Previsto un contributo straordinario per le imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta, per il quale sono stati stanziati 700 milioni di euro. Un altro contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, è destinato alle imprese delle regioni del Sud che effettuano investimenti per migliorare l'efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

