De Siervo: «”Mundialito” in Usa per promuovere la Serie A» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il “Mundialito” in Usa per promuovere la Serie A in un mercato strategico e rafforzare il proprio profilo internazionale. È questo l’obiettivo della Serie A, che punta ad organizzare un torneo negli Stati Uniti durante i prossimi Mondiali in Qatar, come spiegato dall’ad Luigi De Siervo all’agenzia Reuters. “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il “” in Usa perlaA in un mercato strategico e rafforzare il proprio profilo internazionale. È questo l’obiettivo dellaA, che punta ad organizzare un torneo negli Stati Uniti durante i prossimi Mondiali in Qatar, come spiegato dall’ad Luigi Deall’agenzia Reuters. “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : De Siervo: «”Mundialito” negli Usa durante la Coppa del Mondo in Qatar per promuovere la Serie A in un mercato stra… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Siervo: «”Mundialito” in Usa per promuovere la Serie A»: Il “mundialito” in Usa per promuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo Mundialito De Siervo: «"Mundialito" in Usa per promuovere la Serie A» Calcio e Finanza De Siervo: «”Mundialito” in Usa per promuovere la Serie A» Il “mundialito” in Usa per promuovere la Serie A in un mercato ... come spiegato dall’ad Luigi De Siervo all’agenzia Reuters. “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in ...

Bar dedicati e “Mundialito”, la Serie A alla conquista degli USA Come riportato da Tuttosport, infatti, il progetto stilato dall’ad Luigi De Siervo e dai manager della Lega prevede diversi punti, a partire appunto dal “mundialito”, passando però ad esempio anche da ...

Il “mundialito” in Usa per promuovere la Serie A in un mercato ... come spiegato dall’ad Luigi De Siervo all’agenzia Reuters. “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in ...Come riportato da Tuttosport, infatti, il progetto stilato dall’ad Luigi De Siervo e dai manager della Lega prevede diversi punti, a partire appunto dal “mundialito”, passando però ad esempio anche da ...