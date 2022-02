De Ligt: «Non siamo preoccupati per il Villarreal, Alex Sandro ha fatto bene» (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore della Juve Ai microfoni di Dazn Matthijs De Ligt ha parlato dopo Juve-Torino. DERBY – «E’ sempre una partita molto importante per la città, per i tifosi. Si vuole vincere sempre». COPPIA CON Alex Sandro – «Ha fatto molto bene. Adesso abbiamo tre giocatori centrali infortunati oltre a Danilo che oggi era squalificato e Alex ha risposto bene secondo me». GOL fatto – «E’ stato un bel gol. Sono andato con tanta forza e voglia di fare gol su un bel pallone di Cuadrado. Danilo ne aveva fatto uno simile l’altra settimana e anche io devo fare così, me lo ha chiesto anche Allegri in settimana». ERRORI SUL GOL – «Con i cross è importante che i centrali stiano dentro. Questa però è stata una partita ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore della Juve Ai microfoni di Dazn Matthijs Deha parlato dopo Juve-Torino. DERBY – «E’ sempre una partita molto importante per la città, per i tifosi. Si vuole vincere sempre». COPPIA CON– «Hamolto. Adesso abbiamo tre giocatori centrali infortunati oltre a Danilo che oggi era squalificato eha rispostosecondo me». GOL– «E’ stato un bel gol. Sono andato con tanta forza e voglia di fare gol su un bel pallone di Cuadrado. Danilo ne avevauno simile l’altra settimana e anche io devo fare così, me lo ha chiesto anche Allegri in settimana». ERRORI SUL GOL – «Con i cross è importante che i centrali stiano dentro. Questa però è stata una partita ...

Advertising

GiovaAlbanese : #AtalantaJuve | La probabile formazione della #Juventus (che non risolve del tutto il vostro dubbio) è questa ?? Szc… - junews24com : De Ligt Juve, fascia da capitano in arrivo? La risposta non lascia dubbi - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - De Ligt: 'E' stata una partita strana, non c'è preoccupazione in vista del Villarreal' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - De Ligt: 'E' stata una partita strana, non c'è preoccupazione in vista del Villarreal' - micfur68 : @Adri_JUVE Stanotte sarà dura, porca troia. Tolto De Ligt un pianto tutti, non pensavo di essere messo sotto dal to… -