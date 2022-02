Dal Governo 6 miliardi contro il caro bollette (Di venerdì 18 febbraio 2022) A Palazzo Chigi, oggi 18 febbraio, la riunione del Consiglio dei Ministri. All’ordine del giorno un nuovo decreto contro il caro bollette e un decreto con le correzioni alla cessione del credito legato ai bonus edilizi, compreso il Superbonus. Assieme al Presidente del Consiglio, Draghi, i ministri dell’Economia, Franco, dello sviluppo economico, Giorgetti, della Transizione ecologica, Cingolani. In mattinata si è svolta la cabina di regia con le delegazioni di maggioranza, durata circa un’ora e mezza. caro bollette, quasi 6 miliardi Valgono circa 5,8 miliardi per il secondo trimestre gli interventi sulle bollette. E comprendono l’azzeramento degli oneri di sistema sull’elettricità sia per le famiglie, che per le Pmi e le imprese più grandi. Il tutto ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) A Palazzo Chigi, oggi 18 febbraio, la riunione del Consiglio dei Ministri. All’ordine del giorno un nuovo decretoile un decreto con le correzioni alla cessione del credito legato ai bonus edilizi, compreso il Superbonus. Assieme al Presidente del Consiglio, Draghi, i ministri dell’Economia, Franco, dello sviluppo economico, Giorgetti, della Transizione ecologica, Cingolani. In mattinata si è svolta la cabina di regia con le delegazioni di maggioranza, durata circa un’ora e mezza., quasi 6Valgono circa 5,8per il secondo trimestre gli interventi sulle. E comprendono l’azzeramento degli oneri di sistema sull’elettricità sia per le famiglie, che per le Pmi e le imprese più grandi. Il tutto ...

