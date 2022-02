Da Cdm ok unanime a decreto bollette e decreto superbonus (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto bollette e il decreto sulle norme per il superbonus. 18 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità ile ilsulle norme per il. 18 febbraio 2022

Advertising

tvbusiness24 : #Dl energia e #superbonus, ok unanime dal Cdm. Sul tavolo 7,5 miliardi - askanews_ita : Dal Cdm ok unanime al decreto bollette e decreto superbonus - gpasquini4 : Ieri #Draghi ha convocato i capi delegazione dei partiti che appoggiano il governo e li ha stesi:'Non siamo qui per… - antonio_bortoli : @GuidoCrosetto Non meniamo il can per l’aia! È evidente che dopo un voto unanime in CdM è paradossale che i partiti… - MauS0303 : @AlbertoBagnai Attendiamo fiduciosi Vito unanime cdm..... Spero di errare. -