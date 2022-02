Crisi Ucraina-Russia, svelato il piano russo prima dell’attacco: “Falsi pretesti…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Crisi Ucraina-Russia, non si spengono le polemiche su un raggiro da parte della Russia per esplodere nel loro piano di mera giustizia. Le voci insistenti di un attacco da parte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022), non si spengono le polemiche su un raggiro da parte dellaper esplodere nel lorodi mera giustizia. Le voci insistenti di un attacco da parte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - guerini_lorenzo : A margine #DefMin prezioso confronto con Segr Difesa UK @BWallaceMP su comune volontà de-escalatoria su crisi russo… - GiusPecoraro : RT @Fata_Turch: Andrà avanti così per un po'. Finché si resta alla #guerra di comunicazione, ci può stare... La Russia dice di aver ritira… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Italia: ?? 'Stiamo assistendo ad una concentrazione delle forze russe intorno all'Ucraina. Non credo che succederà, ma un nuovo… -