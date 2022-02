Crisi Ucraina, Kiev denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco | La Russia annuncia altre manovre militari (Di venerdì 18 febbraio 2022) 18 feb 10:48 Ucraina: "149mila soldati russi al confine" Il numero di soldati russi schierati ai confini dell'Ucraina ha raggiunto quota 149mila. Lo ha reso noto il governo ucraino. 18 feb 10:33 La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) 18 feb 10:48: "149mila soldati russi al confine" Il numero di soldati russi schierati ai confini dell'ha raggiunto quota 149mila. Lo ha reso noto il governo ucraino. 18 feb 10:33 La ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - guerini_lorenzo : A margine #DefMin prezioso confronto con Segr Difesa UK @BWallaceMP su comune volontà de-escalatoria su crisi russo… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - emivitola : RT @marcodimaio: Nella delicata crisi tra #Ucraina e #Russia il Presidente #Draghi incontrerà il Presidente #Putin per continuare a cercare… - sallicitra : #Draghi da Putin in missione, per evitare il caro gas, anche con le restrizione derivate dalla crisi Ucraina -