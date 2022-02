Crisi ucraina, donne e bambini in fuga dalle regioni filo-russe: «Coda di 22 km al confine con la Russia» – I video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si sarebbe creata una Coda di circa 22 km sul confine tra la regione separatista di Donetsk, nel Donbass, e la Russia. E ci sarebbero altre migliaia di persone pronte a partire, secondo fonti russe rilanciate dall’agenzia Tass, tra cui soprattutto donne e bambini. Le partenze sono aumentate dopo l’ordine di evacuazione lanciato dalle autorità locali. Il tuo browser non supporta il tag iframe Il tuo browser non supporta il tag iframe Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha messo a disposizione 10mila rubli, cioè circa 120 euro, per ogni persona che ha deciso di lasciare le regioni filo-russe dell’ucraina per trovare rifugio nella regione russa di Rostov. All’evacuazione di massa si ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si sarebbe creata unadi circa 22 km sultra la regione separatista di Donetsk, nel Donbass, e la. E ci sarebbero altre migliaia di persone pronte a partire, secondo fontirilanciate dall’agenzia Tass, tra cui soprattutto. Le partenze sono aumentate dopo l’ordine di evacuazione lanciatoautorità locali. Il tuo browser non supporta il tag iframe Il tuo browser non supporta il tag iframe Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha messo a disposizione 10mila rubli, cioè circa 120 euro, per ogni persona che ha deciso di lasciare ledell’per trovare rifugio nella regione russa di Rostov. All’evacuazione di massa si ...

