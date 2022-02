Crisi ucraina, bombardamenti in corso sul fronte orientale. Putin: «Nel Donbass la situazione peggiora» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Resta alta la tensione al confine tra Russia e ucraina, malgrado gli incessanti tentativi di mediazione delle diplomazie occidentali e russe. Da un lato i Paesi occidentali stanno cercando di intraprendere la via diplomatica per risolvere la Crisi nelle regioni del Donbass e del Lugansk, mentre l’Unione europea è in procinto di preparare, in caso di invasione russa dei territori ucraini, un pacchetto di sanzioni. Al contempo la Russia continua a rigettare le accuse che provengono da Occidente e, nel tentativo di aprire a una possibile soluzione diplomatica, come ribadito ieri dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov «tutti i problemi non verranno risolti finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti: è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a Est della Nato». Oggi Lavrov ha dichiarato ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Resta alta la tensione al confine tra Russia e, malgrado gli incessanti tentativi di mediazione delle diplomazie occidentali e russe. Da un lato i Paesi occidentali stanno cercando di intraprendere la via diplomatica per risolvere lanelle regioni dele del Lugansk, mentre l’Unione europea è in procinto di preparare, in caso di invasione russa dei territori ucraini, un pacchetto di sanzioni. Al contempo la Russia continua a rigettare le accuse che provengono da Occidente e, nel tentativo di aprire a una possibile soluzione diplomatica, come ribadito ieri dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov «tutti i problemi non verranno risolti finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti: è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a Est della Nato». Oggi Lavrov ha dichiarato ...

