Crisi Ucraina, aumentano i bombardamenti nella zona Est del Paese (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Previsto in Finlandia un incontro tra Blinken e Lavrov La tensione tra Russia e Ucraina resta sempre molto alta. La Russia ha annunciato per domani nuove esercitazioni sotto la supervisione di Vladimir Putin. Si useranno missili balistici che preoccupano i paesi della Nato, ma Putin rassicura: «Si tratta di un processo di addestramento abbastanza regolare. È preceduto da una serie di notifiche a vari Paesi attraverso vari canali, tutto questo è regolamentato e nessuno solleva domande o preoccupazioni». La preoccupazione, in realtà, riguarda il possibile uso di armi nucleari Continuano le segnalazioni di Kiev contro le violazioni del cessate il fuoco perpetrate dai separatisti filorussi dalla mezzanotte alle 9 di oggi. A Est dell'Ucraina continuano i bombardamenti di mortai, alcuni dei quali hanno colpito un asilo nei giorni ...

