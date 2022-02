Crisi geopolitica e banche centrali tengono sotto scacco le Borse e l’inflazione preoccupa: il punto sui mercati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Finanza e geopolitica. Una coppia che va spesso a braccetto, ma che in un’eventuale Crisi può trasformarsi in qualcosa di pericoloso. È quanto successo questa settimana con l’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Russia sul fronte ucraino. ‘Venti di guerra‘ che hanno provocato un tracollo dei mercati finanziari – soprattutto europei – e che hanno spinto ancora di più i prezzi delle materie prime, cioè la componente principale dell’attuale rimbalzo dell’inflazione. Se a questo si aggiunge la prospettiva di una politica monetaria sempre più aggressiva, ecco che per gli operatori può rivelarsi un pasto difficile da digerire. “È stata una settimana piuttosto strana”, scrivono gli analisti del broker Oanda in una nota, “iniziata con la notizia di un’imminente invasione – più volte smentita dalla Russia – seguita ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Finanza e. Una coppia che va spesso a braccetto, ma che in un’eventualepuò trasformarsi in qualcosa di pericoloso. È quanto successo questa settimana con l’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Russia sul fronte ucraino. ‘Venti di guerra‘ che hanno provocato un tracollo deifinanziari – soprattutto europei – e che hanno spinto ancora di più i prezzi delle materie prime, cioè la componente principale dell’attuale rimbalzo del. Se a questo si aggiunge la prospettiva di una politica monetaria sempre più aggressiva, ecco che per gli operatori può rivelarsi un pasto difficile da digerire. “È stata una settimana piuttosto strana”, scrivono gli analisti del broker Oanda in una nota, “iniziata con la notizia di un’imminente invasione – più volte smentita dalla Russia – seguita ...

