Covid: Ue promette 450 mln dosi vaccino ad Africa entro metà 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bruxelles, 18 feb. (Adnkronos Salute) - L'Unione Europea ribadisce "l'impegno" a fornire ai Paesi Africani "almeno 450 milioni di dosi" di vaccini (probabilmente contro Covid-19, anche se nel testo non viene specificato) "entro la metà del 2022". Team Europe, espressione che include sia l'Ue che i suoi Stati membri, mobiliterà "425 milioni di euro" per accelerare il ritmo della vaccinazione in Africa. Lo si legge nella dichiarazione finale del sesto summit Ue-Unione Africana, che si è concluso a Bruxelles.

