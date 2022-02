**Covid: Speranza-Bonetti, oggi in Cdm proposta su sostegno familiari medici deceduti** (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Verrà portata oggi in Cdm, su iniziativa dei ministri Roberto Speranza e Elena Bonetti, una proposta per il finanziamento di un fondo a sostegno delle famiglie dei professionisti sanitari deceduti per Covid. Si apprende da fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Verrà portatain Cdm, su iniziativa dei ministri Robertoe Elena, unaper il finanziamento di un fondo adelle famiglie dei professionisti sanitari deceduti per Covid. Si apprende da fonti di governo.

Advertising

gparagone : Via lo stato di emergenza, via il CTS? Col 31 marzo (e sarebbe comunque tardi ??..) se ne va anche il Comitato Tecn… - NicolaPorro : Dall’altro ieri sono state aggiornate le linee guida, ma rimangono forti ombre sulla gestione covid di #Speranza e… - Adnkronos : #Covid in Italia, #Speranza: 'L’Italia con i vaccini ha retto davanti a ondata terribile'. - ObsoletusH : @emanueleph comunque non si hanno notizie di sua seconda dose e dose booster. dunque è classificabile come novax. a… - f43bb0d6a395428 : RT @AdolfoTasinato: Ursula von der Leyen travolta dallo scandalo vaccini: 'Trattativa con Pfizer via sms' #COVID #Pfizer #Covid_19 #COVID?1… -