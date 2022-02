(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladimette in guardia iche da giorni occupano le strade della città per protestare contro le restrizioni del. "Siamoa intervenire per espellere i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Spunta un video con un poliziotto che punta l'arma contro un automobilista, l'episodio è avvenuto ieri a Place de l… - ViteAnto : RT @ScrivoLibero: Nella giornata di ieri, 16 febbraio, a Licata, personale della Polizia di Stato ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un… - iconanews : Covid: polizia Ottawa avverte, pronti a sgombrare i manifestanti - forzearmateeu : Un nuovo post (Pensioni, la tragedia Covid provoca sui conti Inps nel 2020 1,1 miliardi di risparmi) è stato pubbli… - AppleZein : GREEN PASS: ALLARME POLIZIA, NON APRITE l’SMS -

Ultime Notizie dalla rete : Covid polizia

Agenzia ANSA

...le strade della città per protestare contro le restrizioni del. "Siamo pronti a intervenire per espellere i manifestanti illegali dalle strade", avverte Steve Bell, il capo delladi ...Già a dicembre Musk era stato critico verso le restrizioni anti -. Il fondatore della grande ... Tra le persone portate via dallafigura anche Tamara Lich, una delle leader del movimento ...PERUGIA - Il Covid crea tensioni anche in famiglia, al punto che servono gli agenti della questura per una lite sui tamponi che si è scatenata tra figlio e genitori. Gli operatori della Polizia di ...(ContoCorrenteOnline.it) Attenzione quindi all’arrivo di un sms, apparentemente proveniente dal Ministero della Salute (Min Salute), nel quale è riportato che la certificazione verde Covid-19 risulta ...