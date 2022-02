Covid oggi Toscana, 3.324 contagi: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.324 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.324 su 29.619 test di cui 8.846 tamponi molecolari e 20.773 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,22% (58,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.566.883 di cui 2.270.068 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.324 ida coronavirus in, 182022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 3.324 su 29.619 test di cui 8.846 tamponi molecolari e 20.773 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,22% (58,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.566.883 di cui 2.270.068 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

