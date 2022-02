Covid oggi Sicilia, 5.594 contagi: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.594 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 32 morti.I pazienti guariti sono invece 6.845. Nell’isola, in totale, ci sono 250.096 positivi – 1.179 in meno rispetto a ieri – e di questi 1.200 sono ricoverati in regime ordinario, 97 in terapia intensiva (due nuovi ingressi) e 248.799 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le province, Palermo è in testa con 1.292 casi, segue Catania con 1.079 e Messina con 861. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.594 ida coronavirus in, 182022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 32 morti.I pazienti guariti sono invece 6.845. Nell’isola, in totale, ci sono 250.096 positivi – 1.179 in meno rispetto a ieri – e di questi 1.200 sono ricoverati in regime ordinario, 97 in terapia intensiva (due nuovi ingressi) e 248.799 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le province, Palermo è in testa con 1.292 casi, segue Catania con 1.079 e Messina con 861. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

