Covid oggi Puglia, 4.269 contagi e 29 morti: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.269 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 29 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 32.527 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.120; Bat: 358; Brindisi: 395; Foggia: 630; Lecce: 1.147; Taranto: 553; Residenti fuori regione: 40; Provincia in definizione: 26. Sono 89.736 le persone attualmente positive, 722 le ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva. Dati complessivi: 700.761 casi totali, 8.460.925 tamponi eseguiti, 603.495 persone guarite e 7.530 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.269 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 29. I nuovi casi, individuati attraverso 32.527 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.120; Bat: 358; Brindisi: 395; Fa: 630; Lecce: 1.147; Taranto: 553; Residenti fuori regione: 40; Provincia in definizione: 26. Sono 89.736 le persone attualmente positive, 722 le ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva. Dati complessivi: 700.761 casi totali, 8.460.925 tamponi eseguiti, 603.495 persone guarite e 7.530 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

